El reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar sorprendió a sus seguidores al presentarse en sus conciertos en silla de ruedas, tras sufrir una lesión de cadera. Lejos de cancelar sus shows, el artista reafirmó su compromiso con el público.

Además, frente a sus fans, expresó que continuará trabajando pese a las dificultades. Dilbert seguirá con sus presentaciones en su orquesta La Tribu mientras continúa con su recuperación.

En diálogo con Trome, Aguilar indicó que se ha visto obligado a utilizar esta herramienta, luego de sufrir una caída durante la grabación de un videoclip musical.

“Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos”, indicó.

La situación generó preocupación, pero también admiración entre sus fanáticos, quienes destacaron su fortaleza y entrega en el escenario.

Si bien los médicos recomendaron reposo, el cantante decidió mantenerse activos en los escenarios. No obstante, relató que los médicos determinaron que debe someterse a una operación para recuperarse por completo.

“Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere”, añadió.