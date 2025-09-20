Janet Barboza sorprendió al revelar que tuvo un romance con Rafael Cardozo, a quien conoció cuando él tenía 19 años y recién había llegado al Perú. La popular ‘Rulitos’ indicó que fue parte importante de su vida en ese momento y recordó que incluso protagonizaron un videoclip juntos.

“Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida”, comentó Barboza a la Chola Chabuca, señalando además que mantiene comunicación con el exchico reality a través de WhatsApp.

Durante la conversación, la conductora de América Hoy también contó que ha recibido “más de diez cartas notariales” por los comentarios que realiza en televisión.

Barboza reconoció que se ha sometido a cirugías estéticas a lo largo de los años. “Yo lo que tengo son retoquitos”, aseguró, mencionando que se ha realizado procedimientos en la oreja, el mentón y la nariz.