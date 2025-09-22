El actor Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva película de Spider-Man, confirmaron medios estadounidenses. El incidente ocurrió el viernes en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres, cuando el intérprete realizaba una acrobacia.

El rodaje fue suspendido momentáneamente para que Holland recibiera atención médica y se decidió que tomara unos días de descanso. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro y se espera que en cuestión de días regrese al set.

A pesar del percance, el protagonista de la saga asistió al día siguiente a una gala benéfica en Christie’s, Londres, acompañado de su pareja, la actriz Zendaya.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes se realizará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la cinta, cuyo rodaje comenzó el mes pasado en Escocia.

La nueva entrega, titulada “Spider-Man: Brand New Day”, será la cuarta película de Holland como el superhéroe arácnido tras Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021). Esta última alcanzó una recaudación de 1.910 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de la historia del cine.

El estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day está programado para julio de 2026, según informó Sony Pictures.