Grupo 5, ícono de la cumbia peruana, sorprende con una colaboración histórica junto a Septeto Acarey, agrupación multinominada al Grammy Latino. El resultado es “Cómo se olvida”, un tema cargado de sentimiento y dramatismo que promete convertirse en favorito de los playlists tropicales y globales.

La canción, escrita por Reynier Pérez, Elmer Yaipén y Junior Caro, es un desahogo musical que convierte el dolor de soltar un amor imposible en un himno compartido. La producción estuvo a cargo de Pérez, Yaipén, Caro y Christian Yaipén, quienes sumaron sus talentos para dar vida a este lanzamiento.

La unión de Grupo 5 y Septeto Acarey refuerza el alcance del proyecto: mientras el Grupo 5 representa la voz popular que acompaña cada fiesta en el Perú, Septeto Acarey aporta su prestigio internacional y la sonoridad del son moderno, logrando una fusión poderosa con potencial global.

El lanzamiento cuenta también con un videoclip oficial grabado en locaciones de época en Chosica, bajo la dirección de Coco Bravo y con producción ejecutiva de Carolina Acosta. Filmado en formato 4K, el video refuerza la fuerza dramática de la canción y su carácter universal.

Mientras tanto, Grupo 5 continúa con su gira nacional: este sábado se presentará en Contumazá y, el próximo fin de semana, en Paita, Paiján y Santa Cruz.

🎧 Mira el videoclip aquí 👉 Cómo se olvida