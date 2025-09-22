André Bankoff sorprendió a Cachaza con una romántica pedida de mano que se convirtió en tema de conversación en América Hoy. Rafael Cardozo, invitado al programa este lunes, no dudó en reconocer que su compatriota lo superó en el despliegue de la propuesta. “Eso sí me ganó, qué tal producción la pedida de mano...”, comentó.

Además, el brasileño admitió que a finales de 2022, cuando le propuso matrimonio a su expareja en plena pandemia, cometió un grave error.

“ Ya no estábamos bien al 100%, estábamos en problemas de relación, entonces yo creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando esté todo bien, maravilloso... ”, manifestó Cardozo.

Rafael destacó que, pese a que su relación con Cachaza no atravesaba el mejor momento, sus sentimientos hacia ella seguían intactos.

“ El sentimiento era el mismo, en ese momento la quería un montón, pero fue algo mío para tratar de arreglar la situación, creo que cometí ese error ”, sostuvo.

Fue entonces cuando Valeria Piazza le preguntó si la decisión de proponerle matrimonio a Carol Reali había contribuido a mejorar su relación y a resolver los problemas que enfrentaban.

“ No... Invertí un montón de dinero, un viaje increíble pero no fue el momento correcto, yo veo ahora que ellos sí están en el momento correcto ”, finalizó Rafael Cardozo.

Cachaza y André Bankoff se comprometen tras dos años de relación

Carol Reali, conocida en el Perú como Cachaza, sorprendió este fin de semana a sus miles de seguidores al anunciar su compromiso con el actor brasileño André Bankoff, con quien mantiene una relación desde 2023.

El romántico momento se dio durante un viaje a Porto de Pedras, en el estado de Alagoas, Brasil, donde Bankoff se arrodilló para pedirle matrimonio a la exchica reality. Cachaza, emocionada, compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, luciendo el anillo de compromiso y sellando la propuesta con un tierno beso.

“¡SIIIIIIIIIIIIIII! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió la modelo y excompetidora de Esto es Guerra.

Así fue la pedida de mano de Cachaza, expareja de Rafael Cardozo.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde influencers como Mafer Neyra, Daniela Núñez Dodero y Tati Calmell, así como el conductor Renzo Schuller, felicitaron a la pareja por este importante paso.

Reali y Bankoff hicieron pública su relación hace aproximadamente dos años. Desde entonces, han compartido con sus seguidores algunos detalles de su vida en pareja, mostrando una etapa marcada por la estabilidad y los planes a futuro. De hecho, en 2024 ambos expresaron su deseo de formar una familia y consolidar su romance en el altar.