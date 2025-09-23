antiago Suárez reapareció en el programa Habla Chino, conducido por Aldo Miyashiro en Willax, donde respondió sobre la denuncia de agresión sexual que enfrenta desde octubre de 2024. Recordemos que el actor estuvo fuera de los medios durante tres meses.

En la entrevista, el artista indicó que el proceso aún continúa. “El proceso sigue… En una primera instancia hubo un pronunciamiento muy positivo para nosotros, pero la otra parte apeló, pero esto sigue su curso”, manifestó.

“Yo estoy tranquilo y esperando con mucha paciencia que esto acabe pronto, porque ya a estas alturas, tengo 34 años, hay otras responsabilidades más fuertes…”, expresó el actor.

El momento más emotivo ocurrió cuando fue consultado sobre su familia. “Fuerte porque golpeó a toda la familia, a mi madre, mi hermana, mi padre...”, declaró entre lágrimas.