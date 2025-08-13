Este sábado, Milett Figueroa protagonizará una entrevista especial con la Chola Chabuca en el programa Esta Noche, donde compartirá detalles inéditos de su relación con Marcelo Tinelli. Será la primera vez que el presentador argentino se enlaza con un medio peruano para referirse abiertamente a su pareja.

La promoción del programa presenta a Figueroa con la frase: “Su belleza despierta escándalos y todos quieren saber de ella”. La emisión se transmitirá después de El Reventonazo, en el horario que lidera desde su estreno en abril.

La relación entre Milett y Marcelo inició hace casi tres años, cuando la modelo participó en el reality Bailando que conducía Tinelli en Argentina. Durante la entrevista, la actriz aclarará que nunca han terminado, como se ha especulado, y que mantiene una buena relación con la familia del conductor.

Tinelli también intervendrá para expresar su cariño. “Ella es mi novia, mi mujer. Te amo amor, te amo mi vida”, señaló, enviando además un saludo afectuoso a la madre de Milett, a quien llama cariñosamente “suegra”.