El reconocido cantante mexicano Cristian Castro volverá a conquistar al público peruano con un concierto que reunirá lo mejor de su repertorio. La cita será el jueves 24 de octubre en Costa 21, San Miguel, donde presentará su show “Grandes Éxitos” como parte de su gira 2025.

Con más de tres décadas de trayectoria, el intérprete de inolvidables baladas como Azul, Por amarte así, No podrás, Yo quería, Volver a amar, Si tú me amaras, Lloran las rosas y Lloviendo estrellas, promete una noche de emociones, romance y nostalgia.

En esta nueva gira, Cristian Castro ha agotado entradas en el Movistar Arena de Chile y sumado fechas en Santiago debido a la alta demanda. Ahora, el público peruano podrá disfrutar de su voz y carisma en un espectáculo que repasará los temas que lo convirtieron en uno de los grandes referentes de la música en español.

Con más de 25 millones de discos vendidos, 45 canciones en el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino, el artista se mantiene vigente y con una base de seguidores que atraviesa generaciones.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles en Teleticket desde el viernes 15 de agosto. La preventa exclusiva con tarjeta Interbank se realizará los días 15 y 16 de agosto, o hasta agotar stock.