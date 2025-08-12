La emblemática banda peruana Tiempofuera, reconocida por su himno generacional “Gracias por Existir”, anuncia su esperado regreso a la escena musical con el lanzamiento de “Hora de Partir”, un álbum disponible en todas las plataformas digitales.

Con una trayectoria que dejó huella en el rock alternativo y el punk rock peruano de los años 2000, Tiempofuera se convirtió en una de las agrupaciones más queridas de su generación. Su energía cruda, letras emotivas y conexión con el público los llevó a escenarios como Rock en el Parque y a su recordada participación en el programa Jammin’ en 2006, consolidando su estatus como referentes del movimiento juvenil de la época.

Tras un largo receso en estudios, la banda regresa con un trabajo compuesto por 12 canciones inéditas que exploran el paso del tiempo, los cambios personales, las cicatrices emocionales y las segundas oportunidades. El primer adelanto, “Un Nuevo Yo”, ya cuenta con videoclip en YouTube y ha sido bien recibido tanto por sus seguidores históricos como por nuevas audiencias.

“Este disco representa un cierre, pero también un nuevo comienzo. Es la versión más sincera de nosotros mismos. No queríamos repetir el pasado, queríamos evolucionar”, señaló la agrupación.

Hora de Partir reafirma el sonido característico de Tiempofuera, a la vez que incorpora nuevas atmósferas y matices, manteniendo intacta su esencia emocional. Más que un acto de nostalgia, este regreso es una declaración artística que apuesta por la autenticidad y la conexión real con su público.