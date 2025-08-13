La Chola Chabuca celebró los 11,3 puntos de rating alcanzados por El Reventonazo, que lo ubicaron como el espacio líder del fin de semana.

“Estoy muy agradecida con el público por su constante respaldo al trabajo que realizamos todas las semanas, y también lo hago extensivo a mis compañeros, pues la fórmula es sencilla, siempre hay que rodearse de los mejores y me acompañan todos los sábados en la pantalla. Trabajamos para entretener al público”, comentó.

En El Reventonazo, la conductora recibió a Sergio Romero ‘Chechito’, quien presentó su música y habló sobre sus próximos proyectos, además de aclarar temas relacionados con Leslie Shaw.

Por su parte, Esta Noche registró 8,8 puntos con la presencia de Dayanita, quien habló sobre su trabajo en un circo, su vida en una carpa en el norte del país y reveló que terminó su relación sentimental. Otros programas como Yo soy marcaron 7,6 puntos y JB obtuvo 4,2 puntos.