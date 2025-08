“Yo no estoy para escuelear a nadie”, nos dice Andrea Llosa, cuando le preguntamos si su “Manual para decir ¡Nunca Más!” (Editorial Planeta) es un libro de autoayuda. La periodista siempre la tuvo clara, su intención siempre fue que, a partir de sus propias historias, conflictos y batallas ganadas, sus seguidoras supieran que se pueden romper cadenas y relaciones tóxicas. Nada de consejos endulcorados, sí reflexiones amparadas en la pura realidad. “Recuerdo que cada vez que yo terminaba mis conferencias, al final, muchas mujeres se acercaban y me decían: si yo hubiera sido fuerte como tú, si yo hubiera tenido tu carácter, tu valentía. Yo las escuchaba y pensaba, estas señoras no tienen la menor idea de todo lo que me ha pasado. En la tele se me ve fuerte, pero yo no siempre fui así”, afirma Andrea, conductora de dos programas de alta audiencia en ATV.

¿Cómo era esa Andrea del que ahora ves como una mujer del pasado? He sido dependiente emocional, cajera de un banco que odiaba trabajar en eso, que no sabía lo que me gustaba. También he sido una mujer cornuda que he perdonado y he sido infiel. Entonces, en algún momento, dije, esto que estoy escribiendo no puede ser un libro de autoayuda. Sí puedo contar mi historia de fracaso, de dolor, de tristeza, de dependencia, de todo lo que puede sonar malo, y a partir de allí proponer reflexiones.

Tenías que escribir tu historia desde la honestidad, sin filtros. Y estoy un poco arrepentida. La verdad es que estoy traumada porque mis viejos van a tener el libro en sus manos y no saben ni la cuarta parte de la vida de su hijita, de todo lo que he hecho. Pero había que escribirlo así, de lo contrario, no tendría razón de ser.

¿Cómo empezó todo, cómo se inició el proceso del libro? Hace tiempo, tuve la intención de tocar el tema de las relaciones tóxicas y escribí una historia sobre de cuando fui infiel, tenía la idea de hacer un libro, pero quedó allí en el olvido. Pasa, cuando te conviertes en conductora de televisión, ya no escribes con frecuencia, pero me vuelvo a enganchar cuando me enamoro, y este año Pablo (su actual pareja) me recordó que me había olvidado de escribir, hazlo. Él me animó.

Y de allí manos a la obra... Me tomó varios meses. De hecho, cuando busqué a Planeta ya tenía la mitad. Les dije, tengo esto, me contestaron, necesitamos tanto, listo. Ahí empecé a escribirlo y me volví como una máquina. Me levantaba a las tres de la mañana y no paraba hasta las nueve. Llegaba a mi casa del canal y no paraba, solamente escribía.

Andrea Llosa presenta una guía emocional y práctica para que otras mujeres aprendan a reconocer su fuerza, a romper cadenas invisibles y a recuperar el control de sus vidas.

¿Tu libro es solo para mujeres, los hombres no pasan por problemas de autoestima o relaciones tóxicas, por ejemplo?Honestamente, sí lo escribí pensando en la mujer, pero tú sabes que ya van tres personas que me van diciendo lo mismo que tú. Al final, los hombres también tienen dependencia emocional, el hombre no afronta sus miedos, también hay hombres que aguantan los cuernos y que son fieles, Debe ser también que asocio mi libro a las mujeres, porque me dirijo más al público femenino.

¿En tu experiencia con las mujeres que van a tu programa, cuál es el mayor conflicto emocional del que sufren? Creen que tienen el poder de que, con su amor, van a poder cambiar al hombre y hacer que no se vaya y que el hogar sea bonito. Tienen como una dependencia y una necesidad de estar en un hogar, así vivas violencia, así te saquen la vuelta, no importa.

¿Seguirás el próximo año con tus dos programas en ATV? Mira, ahorita estoy con lo de Andrea que tiene siete años y Nunca Más que ya tiene catorce. ¿Qué pasará? No tengo la menor idea, porque recién a fin de año te das cuenta, si te quedas o te vas.

Pero tienes proyectos que están rondando por allí. Honestamente te digo que estoy un poco cansada, pero no de la televisión, siento que tengo que hacer un cambio, y no necesariamente cambiar el formato en si, sino cambiar de programa. A raíz de TikTok, me he dado cuenta que me gusta divertirme, me gusta el humor, me llama la atención un programa que no sea tan rígido. Ya demostré durante muchos años que he peleado por esta batalla de enfrentarme a los agresores muchas veces, y necesito también hacer algo distinto que me motive, estoy queriendo hacer otra cosa más relajada.