Durante una entrevista, Sergio Romero, más conocido en el mundo musical como Chechito, reveló que le pidió disculpas a Leslie Shaw por las declaraciones que dio en El Valor de la Verdad.

“No pensé que iba a rebotar tanto, pero ya está. Además, Beto (Ortiz) es un capo en cómo saca las palabras. Debí aclarar todo en ese momento, es verdad, pero estaba nervioso, por eso esa será la primera y última vez que me siente en ese sillón. Esto se me escapó de las manos”, contó Chechito para Trome.

Luego continuó con: “he estado desaparecido porque no quería hablar del tema, pero no siempre voy a estar encerrado, y si me preguntan, respondo, y pido disculpas a las personas que dañé. Le escribí a Leslie para disculparme y lo he hecho públicamente porque eso no me hace más ni menos hombre, pero no necesito hablar de ella para salir adelante”.

El cantante también afirmó que no le teme a las amenazas del novio de Leslie, ya que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida, como intentos de secuestro y atentados contra su integridad.

“No tengo nada que hablar con él, que él haga lo que quiera (...) me han querido secuestrar, matar, me han pasado muchas cositas como para tenerle miedo a un fanfarrón, porque esa es la imagen que tengo de esa persona” , finalizó.