Magaly Medina criticó duramente a Macarena Gastaldo, quien aparentemente reconoció en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ haber tenido algo con Gianluca Lapadula, a pesar de que está casado.

“ Es de pésimo gusto hablar de lo que ya fue, más cuando estas cosas han sido clandestinas. Que yo sepa, desde que él ha venido a Perú, ha venido casado, porque así sus redes sociales lo gritaban . Toda la vida ha publicado fotos y no niega que tiene una relación de años, aparentemente sólida”, expresó la periodista.

“Tú sabías Macarena, si has tenido una relación clandestina, porque nadie lo supo, ¿a santo de qué (hablas)?. Yo sé que 25 mil soles es tentador, pero a santo de qué te pones a hablar cuando ese momento que estuviste con una persona comprometida, que fuiste el snack de una persona comprometida, que él fue tu affaire clandestino, ¿a qué fin hablar?, ¿a qué fin decirlo?“ , añadió.

Para Magaly Medina, el adelanto de ‘El Valor de la Verdad’ podría afectar la relación entre Gianluca Lapadula y su esposa, especialmente porque hace meses Mayra Goñi confirmó haber compartido un yate con el futbolista.

“Yo creo que esta noticia a la esposa no le va a caer nada bien, más aún porque ahora había rumores de que había estado en Miami, en el mismo yate (con Mayra)” , sentenció.

El Valor de la Verdad: Macarena Gastaldo confiesa que se besó con Gianluca Lapadula

En el adelanto del próximo episodio de El Valor de la Verdad, Macarena Gastaldo sorprende al confirmar su vínculo con Gianluca Lapadula. Aunque no responde directamente, sus declaraciones no dejan lugar a dudas: me gustaba muchísimo, bailamos reggaetón.

Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si lo hicieron sin mascarita, Macarena soltó una frase que encendió las redes: “Apágame la luz... Mudo, sobre todo, déjame a mí tener la vocecita ahí”.

La modelo también se refirió a su cercanía con Luis Advíncula y a un episodio violento con su expareja Patricio Álvarez. Entre risas y lágrimas, Gastaldo adelantó que no todos saldrán bien parados tras su paso por el sillón rojo.

Cerró el avance con una advertencia: “Creo que todos deberían estar en su casa, con su canchita esperando, que rueguen que no los mencione”.