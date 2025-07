Magaly Medina respaldó a Alexandra Hörler, quien reveló durante una entrevista para el programa “Magaly TV: La Firme” que recibió constantes críticas tras anunciar que está embarazada a los 40 años.

“ Dice que hay gente malosa que por las redes le dicen que su hijito le va a salir mal, que no puede tener un hijo a los 40, ¿quién ha dicho que una mujer no puede tener hijos a los 41?. Podemos tener a los 35, a los 40 ″, expresó Medina.

La periodista le recomendó a Hörler que ignore dichos comentarios, pues resaltó que cuando ella cumpla 60 años, su hijo ya será mayor de edad.

“ Que les vaya lindo, que lo disfruten y que ni siquiera hagan caso a esa gente, que solo porque no tienen qué escribir, te dicen que no puedes tener un hijo a los 40. Ríete de eso, de esas críticas. Ellos no lo van a mantener. Cuando ella tenga 60, su hijo va a tener 20 años ”, añadió.

La “Urraca” mencionó también que una mujer de 60 años no es alguien que está para irse al asilo.

“ Hoy una mujer a los 60 no es de la tercera edad. Eso se los demuestro, pueden mirar. ¿O estoy para un asilo de ancianos o con bastón? La edad es un número “, manifestó.