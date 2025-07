Magaly Medina se pronunció luego de que Dayanita incitara a sus seguidores a lanzar piedras en la casa de la periodista, esto tras el informe del programa “Magaly TV: La Firme” que evidencia que la actriz vende contenidos para adultos e incluso pacta encuentros íntimos.

“ Cómo puede portarse de esa manera tan delincuencial ”, expresó la “Urraca”, después de ver que ella decía que cononcía la dirección de su domicilio.

Ante el pedido de trabajo que le hizo Dayanita, la conductora de televisión respondió: “No, yo al igual que Jorge Benavides digo que no me gusta trabajar con gente tan inmadura e indiciplinada”.

Dayanita, conocida por su paso en el programa “JB en ATV”, ha vuelto al centro de la atención mediática, pero esta vez no por su trabajo artístico. Un reportaje emitido en el programa de Magaly Medina reveló supuestas actividades relacionadas con la venta de contenido para adultos, lo que desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

En el informe, se mostraron capturas de conversaciones, tarifas y otras pruebas que darían cuenta de estas actividades, incluyendo servicios que alcanzarían los 800 soles.

La reacción de Dayanita no se hizo esperar. Mientras realizaba una transmisión en vivo por la plataforma Kick, la comediante se enteró del reportaje y su ánimo cambió drásticamente.

En medio del desconcierto, lanzó amenazas contra la conductora de espectáculos, lo que causó preocupación por el tono de sus declaraciones.

“Yo sé donde vive. Yo sí sé donde vive Magaly, igual me avisan no más, yo tengo la ubicación”, expresó Dayanita.

Las palabras de Dayanita, pronunciadas en un momento de evidente molestia, fueron replicadas en redes sociales y programas de televisión, generando cuestionamientos sobre los límites del entretenimiento y la exposición de figuras públicas.