Magaly Medina lanzó duros comentarios contra Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, pues la joven publicó un comunicado aclarando que la pelea entre su padre y el esposo de su madre se salió de contexto.

“Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo muy delicado que, lamentablemente, se ha hecho público. Hace unos días ocurrió un conflicto, que fue grabado y difundido en redes y programas de televisión, completamente fuera de contexto”, expresó Gamille.

Sin embargo, la periodista dijo que nada se sacó de contexto, pues la misma Gamille llamó a su padre para contarle que había sido maltratada por su padrastro.

“ La hija de Farid ya tiene más de 21 años, ella es mayor de edad y no tiene que estar expuesta con alguien con el que no tiene una relación armoniosa (...) Ahora sale en redes a decir que todo se sacó de contexto, no se sacó de contexto, chiquita linda, si tú vas con tu padre y te quejas con él y le dices que tu padrasto te amenaza ”, manifestó la “Urraca”.

Mariella Zanetti desmiente a Farid Ode: “Ha sido una discusión casera, aquí no existe abuso”

Mariella Zanetti se comunicó vía telefónica con Magaly Medina para dar su versión de lo que ocurrió luego de que Farid Ore pelea con su esposo Javier Blondet, en defensa de su hija y lo acusara de maltratarla psicológicamente y verbalmente.

La exvedette asegura que no existe ningún maltrato por parte de su pareja contra Gamille Ode: “(Se ha salido de control) por diferencias. Esto ha sido una discusión casera, diferencia de dos personas. Aquí no existe maltrato, aquí no existe abuso, nada de lo que Faid ha comentado”, declaró Zanetti y luego dijo: “No se trata de apoyar por apoyar o de dar la razón”, cuando la “Urraca” le consultó por qué no sale en defensa de su hija.

Además, Mariella aclaró que es una madre que se preocupa por su hijos: “Quiero aclarar que soy una madre que cuida a sus hijos sobre todo y que no haya ningún tipo de dudas”.