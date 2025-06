Luis Caycho, conocido por su romance con Lucía de la Cruz, está en el ojo de la tormenta tras ser denunciado en España. De acuerdo con un informe del programa “Magaly TV: La Firme”, una compatriota acusa al cantante de violación sexual.

Por ello, el exchico reality se pronunció a través de su cuenta de Instagram y negó las acusaciones. Asimismo, Caycho asegura que tomará acciones legales contra quienes dañaron su imagen.

“ Soy muy fuerte, muchas gracias a todos por su apoyo, yo jamás haría ninguna maldad a nadie. Dios me la libra de todo malentendido, estoy muy tranquilo, pero a ustedes les voy a meter una demanda por mancillar mi honor y mi imagen ”, escribió.

Luis Caycho es acusado de abuso sexual en España: Me sujeta y me tira a la cama

El programa “Magaly TV: La Firme” expuso una denuncia contra Luis Caycho, más conocido como “El Chamaco”, por abuso sexual contra una mujer peruana que fue contratada para limpiar su departamento en España.

El documento policial señala que la víctima contó que el cantante le ofreció trabajo limpiando su domicilio y cuando estaba en el baño, este le ofreció una bebida.

“ Durante la conversación mantenida, deja de oír lo que le dice Luis, lo oye como muy lejos. ‘Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso, recuerdo que me estira en la cama y se pone encima mía y me dice descansa, descansa (...) Luis me pe... no recuerdo cuánto tiempo... no tengo fuerzas ”, manifestó en la denuncia.

Luego, la denunciante comentó que intentó escapar pero la expareja de Lucía de la Cruz volvió a sujetarla.

“ No sé cómo me levanté y vomité en el suelo ”, añadió.

Además, la mujer se realizó un examen médico que comprueba que hubo abuso sexual. Sus familiares piden ayuda porque al parecer Caycho pretende dejar Barcelona para viajar a Estados Unidos.

“ Para que vean un impedimento de salida del país, este señor quiere salir porque está huyendo de la justicia ”, sostuvo la hermana de la víctima.