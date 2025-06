Continúan los problemas entre Pamela López y Christian Cueva. Ahora, la trujillana reveló que el futbolista visitó a su hijo menor en su colegio sin autorización, esto generó confusión en el pequeño.

En una entrevista con “América Espectáculos”, la ahora influencer expresó su molestia de que el futbolista no le haya avisado que iría a ver a su hijo.

“ El día de ayer se hizo una visita inesperada en el colegio de mis hijos, la cual no estoy de acuerdo, porque ya la vez pasada interceptó la movilidad. Hoy aparece sin previo aviso ”, declaró.

López asegura que dicha situación dejó al menor desconcertdo, pues aún no comprende por qué su padre no está más a su lado.

“ Mi hijo, súper nervioso, llegó a contarme súper nervioso, con mucho miedo. Me hacía preguntas. Me decía: ‘Le tengo mucho miedo de preguntar a mi papá por qué se fue, por qué esto’ ”, sostuvo.

Además, Pamela no dudó en decir que dicha acción causarían un “daño psicológico” y afectarían emocionalmente a sus tres menores hijos. Incluso, contó que el popular “Aladino” no se habría esforzado en llamarlos o pasar tiempo con ellos, por ello, no comprende que fue lo que llevó a aparecerse de esa forma en la escuela de su pequeño.

“ Él cree que es tan fácil salir de la vida de un niño sin previa explicación, y aparecer en otra familia, en otra vida. No sabe el daño psicológico (que está causando) y le va a pesar ”, manifestó.