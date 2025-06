Milett Figueroa sorprendió a varios al relatar su experiencia en el Miss Supertalent y afirmó que la explotaban todo el día. De acuerdo con lo que reveló, su agenda iniciaba a las 7 de la mañana y tenía que estar maquillada y con tacones hasta la noche.

“ La experiencia que tuve allá fue turbio, no animaría a chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan así, solas, a otro país (...) Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p.m. nos ibamos a todas las empresas de maquillaje de Corea del Sur ”, manifestó en OUKE.

Asimismo, la novia de Marcelo Tinelli recordó que solo tenía una hora para comer.

“ Teníamos una hora libre para comer (...) Yo siento que no era lo que yo esperaba, pensé que ibamos a ir sí a eventos, pero no todos los días. Era como una cárcel, si no te gustaba la comida no comías ”, añadió.

Tras ser consultada por los pagos, la modelo dijo que ninguno de los eventos donde participó era remunerado, solo recibías una cantidad de dinero si ganabas el certamen de belleza.

“ Fue una experiencia que no volvería a repetir, por una corona no (...) Le di una parte del dinero a Jessica Newton (¿era un acuerdo?) Sí, porque era la directora. Te daban una beca para estudiar en Corea del Sur, pero yo no quería quedarme “, manifestó.