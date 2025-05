En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, Eva Ayllón anuncia un gran espectáculo en Lima: “Te canto... Perú”, un concierto que promete ser una fiesta de música criolla y amor por el país. El evento se realizará el sábado 19 de julio en el Coliseo Dibós en San Borja.

En el espectáculo, la popular intérprete ofrecerá un show inolvidable que rendirá homenaje a la Patria, en el marco del 204° aniversario de la independencia nacional, con un repertorio cargado de identidad, tradición y sentimiento. Canciones como “Esta es mi tierra”, “Y se llama Perú”, “Contigo Perú” y “¡Qué viva el Perú. señores!“, formarán parte de esta esperada celebración.

“Cantarle al Perú en el mes patrio es uno de los regalos más hermosos que me da la vida. Esta celebración es para todos los que me han acompañado durante 55 años de carrera. Vamos a revivir nuestras raíces, nuestra historia y, sobre todo, a sentirnos orgullosos de lo que somos. Quiero que ese día el Coliseo Dibós se llene de emoción, alegría y peruanidad. Este concierto es mi forma de decirle gracias al país que me vio nacer y crecer como artista”, expresa Eva con profunda emoción.

Con más de 30 álbumes publicados —entre los que destacan “Eva, simplemente Eva”, “Para todos”, “Clavo y canela”, “Eva, Leyenda Peruana” y “48 años después”, por citar algunos-Eva Ayllón ha sido una incansable promotora de la música criolla, el vals, la marinera y el festejo. A lo largo de su carrera, su discografía ha cruzado fronteras y ha llegado a importantes escenarios internacionales.