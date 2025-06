Magaly Medina criticó a Pablo Heredia luego de que se confirmara su participación en “El Valor de la Verdad”, donde hablará de su romance con Flavia Laos, amiga de Ale Fuller.

La “Urraca” dijo que solo por 25 mil soles algunos venden su intimidad y no les importa quedar como “como cualquier porquería”.

“ Por 25 mil soles se han dado cuenta de que acá en este país, muchos van y desnudan todas sus intimidades, sacan sus trapos sucios y se venden al mejor postor por 25.000 soles. Señores, eso les vale su caballerosidad a muchos hombres y a muchas mujeres también, porque salen a contar. No importa si quedan como cualquier cosa, como un snack, como cualquier porquería. No importa. Ellas tienen que ganar sus 25.000 soles ”, manifestó.

La pelirroja cree que el argentino se “vendió” porque ya no se le ve en telenovelas como años atrás: “ Hay que entender que Pablo Heredia creo que está en nada. Hace bastante tiempo ya no hay telenovelas con él, no lo vemos ni en comercial de chicle ”.

Resaltó también que Heredia se ha caracterizado por salir con mujeres menores que él, sin embargo, Medina opinó sobre la diferencia de edad entre Pablo y Flavia.

“Y Beto Ortiz sale a aclarárselo. Es que no tenía 17 o 18 años, como dice en esta aclaración pública que hace, sino que tenía 21. ¡Uy! Empezando por ahí, creo que ya empezaron los problemas. Ella ha querido justificarse”, concluyó.