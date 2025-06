Pablo Heredia estará en “El Valor de la Verdad” este domingo 8 de junio y hablaré de su romance con Flavia Laos cuando ambos trabajaron en “Ven, Baila Quinceañera”. La polémica inició cuando la modelo contó que en ese entonces ella tenía 18 años y el argentino 38 años.

“Sí era chibola, la fregué, tampoco es que era inocente. He aprendido de eso, soy una persona completamente distinta. Pero él tenía 38 años, casi 40, sabía perfectamente lo que hacía. Sé que cometí un error, eso fue hace mucho tiempo, pero ahora trato de estar tranquila y enfocada en mi chamba (trabajo)”, expresó la actriz en un live en TikTok.

Beto Ortiz, conductor de dicho programa, salió en defensa de Heredia y criticó “la verdad” de la también cantante.

“ Ella ha salido a corregir o desmentir algo que aún no hemos visto”, mencionó al inicio de su mensaje en Instagram en referencia a que el programa saldrá este domingo. “Él nos dijo que se enamoró de Flavia, que fueron novios cuando ella tuvo 21 años, nosotros hemos recurrido a los documentos, como hacemos los periodistas, y aquí se ve claramente que Flavia nació el 1 de agosto de 1997. El romance fue en 2018, tenía 21 años. Nunca pongas el parche antes de haber escuchado la otra parte, mi querida Flavia ”, manifestó Ortiz.

Flavia Laos admite romance con Pablo Heredia, ex de su amiga Ale Fuller: “Acepto mi culpa”

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Flavia Laos confirmó que sí mantuvo una relación con Pablo Heredia, expareja de su amiga Ale Fuller.

La rubia decidió hablar luego de la promoción del avance de “El Valor de la Verdad”, donde el protagonista será el actor argentino.

“Yo tenía más o menos 18 años... sí, hubo algo, no duró dos semanas, duró tres semanas o un mes, fue después de que ellos terminaran (Ale Fuller y Pablo Heredia). Fue durante la novela, casi en la última temporada. Era una época en la que yo salía demasiado, tomaba demasiado, era la Britney Spears peruana... súper rebelde, la paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas. Yo acepto mi culpa, fue una mala decisión, las personas que me rodeaban no ayudaban en ese momento y pues fue así... duró súper poco y por eso me sentí tan mal”, expresó la actriz.

Aunque la también cantante reconoció su responsabilidad, dijo que Heredia era un hombre de casi 40 años y sabía lo que hacía.

“Yo era chibola, la fregué, he aprendido, soy una persona completamente distinta hoy en día pero sí siento que los peruanos les gusta ir detrás de las chicas, como que ella es la mala cuando no nos damos cuenta que no solo es la mujer, también es el hombre. Él tenía 38 años, casi 40... Él sabía perfectamente lo que hacía...”, sostuvo.

Además, la influencer pidió que no la critiquen en redes sociales por la mala decisión que tomó en su juventud.

“Ustedes saquen sus conclusiones y después de ver ese programa no me vengan a funar, ustedes díganme lo que quieran, soy una persona fuerte, sí cometí un error, fue hace mucho tiempo, pero ya después de eso trato de estar tranquila, enfocada en mi chamba...”, comentó.

“Ya es un tema que va salir el domingo así que prefiero que salga de mi boca. Basta, hay que dejar ese tema atrás, fue un error de ambos por no respetar códigos, yo pedí disculpas en ese momento a Ale, eso me deja en paz y hoy en día estamos increíble. Sí es verdad que la relación terminó por la traición... era súper inestable, yo estaba loca”, añadió Laos.