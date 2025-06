Christian Domínguez decidió pronunciarse y aclarar que no se considera un mal padre, ya que, según él, siempre ha estado presente en la vida de la hija que tiene con Pamela Franco, luego de que la cumbiambera afirmara que no cumple con el régimen de visitas.

“ Es falso totalmente, siempre he visto a mi hija. Me enoja y molesta lo que dijo, por eso estoy esperando la conciliación (de ayer por la tarde). Lo que sí te puedo decir es que siempre he visto a mis hijos y con ninguna de las otras mamás he tenido problemas para visitarlos ”, declaró a Trome.

“ Hoy soy más intenso, preocupado y pendiente de mis hijos, me acoplo a sus horarios y actividades. Si tengo que esperar afuera para que me entreguen a mi pequeña para verla, lo hago ”, añadió.

El cantante asegura que desde que se separó de Franco, visita a su hija todas las semanas. Además, al ser consultado por las declaraciones de la artista, comentó: “ Me duele, incomoda y decepciona ”.

Pamela Franco sobre Christian Domínguez: Cumple económicamente pero lo emocional no se puede exigir

Pamela Franco volvió a reiterar que Christian Domínguez cumple económicamente con su hija, sin embargo, no puede exigirle nada emocional.

“Lo único que podría pasar para que yo hable cómo pasaron mis cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija. Yo soy clara y directa porque lo emocional no se puede exigir, eso nace. Además, no le debe interesar lo que digan, pues si él se siente buen padre, lo aplaudo”, declaró para “Estás en Todas”.

Posteriormente, la cantante dijo que solo lleva una relación de padres con Domínguez.

“Yo no he dicho que me llevo bien o me llevo mal, tenemos una relación de papás. Soy mamá, como tantas madres que existen en el país que trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos, no me creo ni más ni menos... pero es claro que el lado emocional nace de cada uno”, manifestó.

Al ser consultada directamente sobre si consideraba que Christian era un buen padre, decidió responder: “Prefiero ya no opinar porque luego la gente se siente muy sensible con eso”, concluyó.