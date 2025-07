El programa de imitación “Yo Soy” regresa a la televisión, pero esta vez bajo la conducción de Franco Cabrera. Cristian Rivero, quien fue conductor en las temporadas anteriores, se pronunció al respecto.

“ Actúa con chispa, con carisma. Creo que tiene un montón de condiciones que van a sumar al programa “, declaró en una entrevista con Infobae sobre Cabrera.

“ Hay ciclos que se van cerrando y hay otros ciclos que empiezan, este es un nuevo ciclo. Yo les deseo la mejor de las suertes. A mí, ‘Yo Soy’ me encanta, es un formato lindo y la gente lo disfruta mucho ”, agregó.

Además, Rivero expresó su felicidad al saber que este formato volverá tras algunos años, ya que es una vitrina que permitió que muchas personas cambien sus vidas.

“Me encanta. Uno, porque hay gente amiga que va a tener continuidad laboral haciendo ese proyecto, lo cual me parece chévere. Y dos, me parece que es un formato que pone en valor al talento, al ciudadano de a pie, que tiene ese talento de imitar y le ha cambiado la vida a muchas personas“, manifestó.