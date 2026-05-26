La Municipalidad Metropolitana de Lima instaló bloques de concreto en un sector de la Costa Verde, a la altura de San Miguel, para impedir el ingreso de vehículos a una zona cercana al acantilado que venía siendo utilizada como estacionamiento informal durante conciertos. La intervención fue ejecutada por personal de Emape tras la difusión de imágenes que mostraban decenas de automóviles ocupando este espacio durante recientes eventos masivos.

Según informó la comuna, los trabajos incluyeron la reubicación y canalización de jerseys de concreto con el objetivo de restringir el acceso vehicular y reducir riesgos en una de las vías más transitadas de la capital. La medida también busca reforzar las condiciones de seguridad para conductores y peatones que circulan diariamente por el circuito de playas.

La entidad explicó que estas acciones forman parte de las labores de ordenamiento vial que se realizan en sectores de alta concurrencia. Además, sostuvo que la intervención permitirá mejorar la movilidad y evitar situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la Municipalidad de Lima detalló el alcance de las labores ejecutadas en el lugar.

“A través de Emape, intervenimos la Costa Verde ejecutando trabajos de reubicación y canalización de jerseys de concreto para optimizar el tránsito y reducir riesgos en la vía. Estas medidas clave permiten una movilidad más segura en zonas de alta afluencia”, comunicaron.

#EmergenciaVial | A través de @EmapeMML, intervenimos la #CostaVerde, ejecutando trabajos de reubicación y canalización de jerseys de concreto para optimizar el tránsito y reducir riesgos en la vía.



✅ Estas medidas clave permiten una movilidad más segura en zonas de alta… pic.twitter.com/qW3YlIHJ9d — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 26, 2026





¿Por qué se tomó esta decisión?

La intervención municipal se produjo luego de que usuarios reportaran el uso de un espacio ubicado en la parte baja del acantilado de San Miguel como estacionamiento temporal durante conciertos realizados el último fin de semana. Los vehículos pertenecían a asistentes de espectáculos desarrollados en los recintos Arena 1 y Costa 21.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron una importante cantidad de automóviles estacionados en un área que no está habilitada para ese fin. Esta situación generó preocupación debido a que se trata de una zona considerada vulnerable por las autoridades.

Además de representar una ocupación indebida del espacio público, la presencia de vehículos y personas en el sector incrementaba los riesgos para quienes permanecían en el lugar. La preocupación era mayor debido a la cercanía con el acantilado y al elevado número de asistentes que concentran este tipo de eventos.

La Marina de Guerra del Perú ya había advertido anteriormente sobre la vulnerabilidad de esta área durante actividades masivas. La institución alertó sobre los peligros asociados a la concentración de público y unidades vehiculares en este punto de la Costa Verde.

Con la instalación de estas barreras, la Municipalidad de Lima busca evitar que la zona vuelva a ser utilizada como estacionamiento durante futuros conciertos. La medida también pretende preservar la seguridad de quienes transitan por este importante corredor vial de la ciudad.