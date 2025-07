Macarena Gastaldo reveló que Christian Cueva fue su amigo con beneficios, en un nuevo de “El Valor de la verdad”.

La modelo confesó lo que ocurrió con el futbolista, quien estuvo casado con Pamela López por más de 10 años.

“¿Parchaste a Christian Cueva?”, le consultó Beto Ortiz y Macarena respondió: “ Éramos buenos amigos (¿Con beneficio?) con beneficio ”.

Asimismo, el periodista le recordó a la argentina que el popular “Aladino” no era atractivo, a lo que Macarena le dio la razón, no obstante, el presentador agregó: “Por último, apagas la luz”.

“Que se vean los dientes, nada más”, respondió entre risas Gastaldo.

El Valor de la Verdad: Macarena Gastaldo confiesa que se besó con Gianluca Lapadula

En el adelanto del próximo episodio de El Valor de la Verdad, Macarena Gastaldo sorprende al confirmar su vínculo con Gianluca Lapadula. Aunque no responde directamente, sus declaraciones no dejan lugar a dudas: me gustaba muchísimo, bailamos reggaetón.

Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si lo hicieron sin mascarita, Macarena soltó una frase que encendió las redes: “Apágame la luz... Mudo, sobre todo, déjame a mí tener la vocecita ahí”.

La modelo también se refirió a su cercanía con Luis Advíncula y a un episodio violento con su expareja Patricio Álvarez. Entre risas y lágrimas, Gastaldo adelantó que no todos saldrán bien parados tras su paso por el sillón rojo.

Cerró el avance con una advertencia: “Creo que todos deberían estar en su casa, con su canchita esperando, que rueguen que no los mencione”.