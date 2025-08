El rugido del punk volverá a sentirse en la capital. Billy Idol , leyenda viva del rock rebelde de los 80, confirmó su esperado regreso a Lima con un concierto que promete ser inolvidable. La cita será el sábado 22 de noviembre en Arena 1, como parte de su nueva gira mundial It’s a Nice Day To… Tour Again!, marcando su reencuentro con el público peruano tras el exitoso sold out de su presentación en 2022.

Con más de 40 años sobre los escenarios, Idol sigue siendo una figura clave del rock internacional. Desde sus inicios con la banda Generation X hasta su carrera solista, ha inmortalizado himnos como Rebel Yell, White Wedding y Dancing with Myself, fusionando la energía del punk con el magnetismo del rock’n’roll.

Este 2025, Billy Idol llega con nueva música bajo el brazo. En abril lanzó Dream Into It, su nuevo disco producido por Dark Horse Records, donde destaca el tema “77” junto a Avril Lavigne. El álbum ha escalado rápidamente a los primeros puestos de ventas en EE.UU., Reino Unido, Canadá y Alemania.

Su figura también ha sido homenajeada en el documental Billy Idol Should Be Dead, estrenado en el Festival de Tribeca, donde se narra su historia marcada por excesos, redención y una inquebrantable pasión por el escenario. En los últimos años, ha sido parte de grandes momentos del rock, como la edición aniversario de Rebel Yell y la ceremonia de ingreso de Ozzy Osbourne al Rock & Roll Hall of Fame.

Su regreso a Lima estará a cargo de Move Concerts, empresa detrás de espectáculos de primer nivel como los de Metallica, The Cure, Depeche Mode y Morrissey. El show en Arena 1 promete un recorrido electrizante por sus más grandes éxitos y el fuego de una leyenda que nunca dejó de arder.

Entradas: Las entradas estarán disponibles desde el 8 de agosto a las 10 a.m. en Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes BBVA que incluye 25% de descuento. La venta general comenzará el 11 de agosto a la misma hora.