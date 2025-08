Con más de sesenta años de trayectoria artística, Regina Alcóver presenta su primer cuento infantil: Sir Coco y la fiesta de la primavera, de la mano de Ediciones Urano Perú. Inspirado en una figura creada por su hija cuando era niña, el libro llega acompañado de canciones y mensajes que buscan reconectar a los más pequeños con la ternura y la imaginación, lejos de las pantallas y cerca del amor familiar.

—Tu trayectoria abarca más de seis décadas, iniciada en la radio cuando tenías solo 8 años. ¿Cómo ha sido la transición de ese extenso recorrido artístico hacia la escritura de tu primer cuento infantil?

Mi primer cuento infantil, bueno, es una ilusión, un sueño cumplido después de muchos años de hacer, como tú bien dices, radio, teatro, televisión. En mi familia, mi abuela siempre nos contaba cuentos después de cenar y luego nos pedía que nosotros pusiéramos el final de otra forma. Nos metió en el corazón la posibilidad de leer cuentos, de inventar o crear historias. Como esta, que de repente se ha hecho realidad.

—¿Y por qué decidiste enfocarte en el público infantil?

Porque son quienes más lo necesitan, porque están pegados a las pantallas. Hay que sacarlos de ahí. Volver al amor, a la mirada, al encuentro con los padres, con los tutores, con los abuelos. Creo que los necesitan muchísimo.

—¿Cómo influyó tu maternidad en el proceso creativo de Sir Coco?

Fue justamente mi hija, cuando tenía 8 años —ahora tiene 41—, la que me dijo: “Mami, mira mi cerámica”. Había hecho un Sir Coco chiquitito y me dijo que venía del mundo Coco. “¿Le puedo hacer un cuento?” le dijo. “Sí, mamá, por supuesto”, y ahí nació la idea, hace muchos años. No puedo creer que se haya hecho realidad.

—Tus experiencias como madre han servido para desarrollar varias historias en ese libro...

Un día me pidieron uno de hormigas y lo hice. Otro día: “Cuéntame un cuento de platos, de ollas”, y así surgen ideas. Todos podemos contar cuentos, todos podemos hacer un libro.

—¿Qué aprendizajes de tu trayectoria artística aplicaste en Sir Coco?

Sería lindo llegar a hacer un espectáculo para niños. Como cuando yo hacía La novicia rebelde, My Fair Lady, Mary Poppins. Obras dedicadas a los niños. El teatro también es maravilloso para ellos.

—¿Sir Coco podría convertirse en una obra de teatro?

Sí, claro, porque el libro te lleva a desatar la imaginación. Siempre manteniendo la línea original del cuento. El libro es una vía importante para alejar a los niños de las pantallas.

—¿Qué valores fundamentales deseas transmitir con Sir Coco?

El personaje principal es muy sabio, diría que un antihéroe, pequeñito, que quiere cambiar el mundo. Uno de los animalitos donde vive mira la Tierra y la ve gris. No entiende por qué y quiere venir a ayudar a los niños a reforzar su fortaleza, su valentía, su amor. Tenemos inspiraciones como: “Donde hay discusión, hay solución”, o “una buena decisión alegra el corazón”.

—¿Gian Marco ya leyó Sir Coco? ¿Qué opina de tu nueva faceta como escritora?

Gian Marco me ayudó con las canciones. Él hizo los arreglos. Yo escribí la letra y el acompañamiento de cada canción. Él ya se las sabe de memoria. Él está feliz y aunque mis nietas ya están grandes, todavía tengo a la más chiquita, que va a cumplir cinco, y ya me está reclamando el libro.

—¿Planeas seguir desarrollando historias con estos personajes?

Todo quiero hacer. Todo me gusta, todo me encanta. Ya tengo como cinco libros más preparados, con sus respectivas canciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Quiero llegar más a los niños y al corazón de los abuelos.