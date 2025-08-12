Tras ocho años de ausencia, HammerFall regresará a Lima como parte de su gira mundial “Freedom World Crusade – South America 2025”. El concierto se realizará el domingo 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco y las entradas ya están disponibles en Joinnus.com. Será una noche de riffs poderosos, melodías épicas y un repaso por los himnos que marcaron su historia.

Con más de 25 años de trayectoria, la banda sueca ha sido pionera del power metal europeo, con 13 álbumes de estudio y una presencia escénica que los ha llevado a los principales escenarios del mundo. En Lima presentarán temas de su más reciente disco “Avenge The Fallen” y clásicos que han conquistado a generaciones de fanáticos.

La velada tendrá como banda soporte a Hyena, agrupación peruana que ha tocado en cuatro continentes y suma más de 100 conciertos en 63 ciudades. Su álbum debut About Rock and Roll busca consolidar su proyección internacional, llevando el heavy metal latinoamericano a un nuevo nivel.

El espectáculo promete una experiencia inmersiva con despliegue de luces, sonido y escenografía de alto impacto. Una cita imperdible para los amantes del metal, el próximo 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.