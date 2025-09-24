Magaly Solier fue hospitalizada esta tarde al área de emergencias del hospital de Huanta, en Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación, según informaron fuentes de RPP.

Hasta esta hora de la noche, la actriz nacional permanece en la unidad de trauma shock del hospital, donde continúa recibiendo la atención necesaria por parte del personal médico.

La madre de la actriz acudió al hospital de Huanta para acompañarla. Por ahora, el estado de Magaly Solier se mantiene en reserva; sin embargo, el personal médico señaló que se encuentra estable, aunque aún permanece en observación.

Según información del programa “Magaly TV: La Firme”, Magaly Solier habría tomado veneno y la encontraron convulsionando. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro.

“Hemos recibido una alerta, la hemos traído acá y según ella tomó veneno para perro, pero eso lo determinará el médico”, declaró el subgerente de Seguridad Ciudadana.

“Felizmente, estamos saliendo luego de que nos manifiestan que está controlable y ha salido de peligro. La hemos auxiliado y gracias a Dios tenemos a Magaly”, agregó.