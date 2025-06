Milett Figueroa reveló que este fin de semana volverá a Buenos Aires para reencontrarse con Marcelo Tinelli. Asimismo, la modelo dejó en claro que no piensan en matrimonio.

“ Este fin de semana regreso a Buenos Aires, he estado en Lima alrededor de un mes, y ahora me reencuentro con Marcelo. Además, se viene mi cumpleaños (el 10 de junio) y la pasaré lindo por allá ”, expresó en el podcast ‘Ouke’.

Además, la también actriz enseñó el anillo que le regaló el conductor argentino durante el reality que grabó junto a su familia.

Figueroa manifestó que el matrimonio no está en los planes de ambos: “ En los últimos tiempos me han hablado mal del matrimonio, mucha gente que conozco y me dicen ‘no te cases’, que el matrimonio arruina la relación, de todo un poco ”.

“ Pero nosotros no tenemos planes, yo no tengo planes, estamos disfrutando la relación. En todo caso, primero sería la convivencia y dicen que también es difícil ”, refirió.