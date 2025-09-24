Christian Guadalupe Farfán, primo de Jefferson Farfán, será el próximo invitado en “El Valor de la Verdad”. Dicho programa será emitido este domingo 28 de septiembre, promete destapar secretos inéditos sobre la vida del joven, quien en los últimos meses ha estado en el ojo público.

Cabe recordar que ‘Cri Cri’ fue denunciado por presunto abuso sexual en un caso que remeció a toda su familia. De acuerdo con la acusación, la víctima señaló que el primo del exfutbolista atentó contra su integridad.

De acuerdo con el adelanto, ‘Cri Cri’ contará más detalles sobre los meses que pasó en prisión y el difícil calvario que atravesó.

“ Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia, si no fuera por mi negrita, tenlo por seguro que me quedaba 20 años adentro ”, confesó el primo de la “Foquita” entre lágrimas.

Además, Christian Guadalupe admitió que su relación con Jefferson Farfán se rompió tras la denuncia en su contra y confesó que le dolió profundamente que su primo no creyera en su inocencia.

“ Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón, sentí que me desenterró, para apuñalármelo nuevamente y enterrármelo ”, añadió.