Vibra Perú 2025 vuelve y tendrá en su cartel a los argentinos de Ke Personajes y las leyendas de la cumbia norteña Armonía 10 el 6 y 7 de diciembre en la Costa Verde, las entradas se venderán en Teleticket a partir del jueves 25 de septiembre a las 10:00 am en una preventa exclusiva para clientes BCP desde 79 soles.

El lineup del festival es el siguiente: Ke Personajes, ⁠Armonía 10, ⁠Antología, ⁠Los Mirlos, ⁠Daniela Darcourt, ⁠⁠Raices de Jauja, ⁠Mauricio Mesones, ⁠William Luna, ⁠Max Castro, ⁠Juaneco y su Combo, ⁠Pelo de Ambrosio y más de 20 artistas estelares en total en una auténtica acuarela de sonidos y emociones con los artistas más importantes de nuestro país, en el folclore, la cumbia, la salsa y el pop rock.

La Feria Gastronómica de Vibra para esta nueva edición será de grandes magnitudes, pues se anuncia que una gran variedad de propuestas de las mejores marcas y productos del rubro estarán disponibles en los dos días del festival musical, entre ellos: El Chinito Sanguchería, Pardo’s Chicken, Doomo Saltado, Terminal Pesquero, Edo Sushi Bar, Dragón Tong, Nación 1821, Bembos, Papa Johns, Picarones Mary, Cremoladas Angelica, OAKBERRY, La Salchichería y muchas más marcas.

Juegos mecánicos, activaciones originales, un espacio amplio y cómodo y de fácil acceso y el mejor cartel musical hacen de Vibra Perú 2025 la mejor experiencia para cerrar este año.