El abogado constitucionalista Natale Amprimo afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) actuó de manera correcta y coherente al rechazar la solicitud de aclaración de la presidenta Dina Boluarte, pero al mismo tiempo precisar los límites de la Fiscalía de la Nación sobre un presidente en funciones.

En entrevista con Canal N, el especialista precisó que el TC tomó una doble decisión: primero, declaró improcedente el pedido de Boluarte por falta de legitimidad procesal, ya que ella no era parte principal del proceso competencial, sino solo un “tercero con interés en el resultado”.

En segundo lugar, el tribunal decidió aclarar de oficio un punto de su sentencia original. La precisión se realizó sobre el fundamento 136, que ahora limita las diligencias como pedidos de información y entrega de documentos a un máximo de dos veces, de la misma manera que ya se había limitado la toma de declaraciones.

Natale Amprimo destacó que, aunque la solicitud de Dona Boluarte no era procesalmente válida, la observación de su defensa fue tomada en cuenta por el TC para realizar la aclaración.

El abogado consideró que la decisión del tribunal fue acertada, ya que establece un límite para evitar que la Fiscalía “pervierta” su facultad de pedir información de forma permanente y consistente, garantizando así la estabilidad del cargo presidencia l.