Un niño de siete años herido durante un ataque armado contra un bus de transporte público, ocurrido a la altura de la cuadra 16 de la avenida Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según RPP, los testigos indicaron que el sicario se hizo pasar por un pasajero para subir a la unidad. Luego de unos minutos, sacó un arma y sin piedad, disparó contra el conductor en reiteradas veces.

El atentado dejó heridos tanto al conductor del bus como a un niño de siete años que viajaba como pasajero. Ambos fueron llevados de urgencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde su estado de salud es reservado.

De acuerdo con los testigos, tras perpetrar el ataque, el sicario huyó en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba a pocos metros de la escena.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del atentado y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Dicha unidad atacada pertenece a la empresa Huáscar y todo indicaría que el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión contra transportistas.