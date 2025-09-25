Transportistas de la empresa Huáscar realizaron una marcha desde el distrito de San Juan de Lurigancho, pasando por el Rímac y Cercado de Lima para exigir medidas contra la ola de extorsiones que enfrentan desde hace más de dos años. La protesta, pacífica, se produjo tras el asesinato de un chofer de la ruta 57, baleado junto a un menor en la avenida Las Flores.

En declaraciones a Canal N, los manifestantes denunciaron que salir a trabajar se ha convertido en un riesgo constante y reclamaron acciones inmediatas a la presidenta Dina Boluarte, al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al Congreso .

Los transportistas también lamentaron los casos de corrupción en el interior de la Policía Nacional del Perú, sumado a ello, que varios detenidos por extorsión son liberados por irregularidades en los procesos.

“No sentidos desprotegidos. No sabemos a quién acudir, porque también hay corrupción en la PNP”, indicó uno de los manifestantes.

En la movilización participaron entre 400 y 500 transportistas de las rutas 12 y C, además de trabajadores de otras líneas. La marcha fue detenida por la Policía en el sector de Flores de Piedra Liza. “ Los transportistas pretendemos ir en caravana, de manera pacífica, al Cercado de Lima, para que nos escuchen frente al incremento d ela inseguridad" , indicó otro manifestante.

“No hay intención de solucionar, se va a mesas de diálogo y (los acuerdos) no se cumplen (...) Tenemos dos compañeros en UCI graves (..) ¿Están esperando que hay más muertes? Que al estilo del lejano oeste, carguemos nuestra pistola y nos comencemos a defender. En vez de avanzar, estamos retrocediendo ”, agregó en Canal N.

Esta protesta se suma a otras recientes en la capital, en el marco de la ola criminal y de extorsiones, que golpea al sector transporte.

