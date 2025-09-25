Un bus interprovincial ingresó de manera indebida a la Vía Expresa, exclusiva para autos particulares, en el distrito de Lince. El hecho ocurrió este jueves 25 de setiembre y generó gran congestión vehicular en la zona.

Testigos indicaron que el conductor del bus de la empresa “Chimbote” habría accedido a la vía en el Cercado de Lima y se desplazó en dirección de norte a sur.

De acuerdo a Canal N, la unidad fue detectada cerca de la Estación Canadá del servicio del Metropolitano, límite entre los distritos de Lince y La Victoria, donde causó retrasos en el tránsito.

El incidente generó críticas de los conductores afectados, quienes cuestionaron la imprudencia del chofer y pidieron mayor control para evitar que este tipo de infracciones se repitan.

Video; Canal N