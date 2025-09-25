Un bus interprovincial ingresó de manera indebida a la Vía Expresa, exclusiva para autos particulares, en el distrito de Lince. El hecho ocurrió este jueves 25 de setiembre y generó gran congestión vehicular en la zona.
Testigos indicaron que el conductor del bus de la empresa “Chimbote” habría accedido a la vía en el Cercado de Lima y se desplazó en dirección de norte a sur.
De acuerdo a Canal N, la unidad fue detectada cerca de la Estación Canadá del servicio del Metropolitano, límite entre los distritos de Lince y La Victoria, donde causó retrasos en el tránsito.
El incidente generó críticas de los conductores afectados, quienes cuestionaron la imprudencia del chofer y pidieron mayor control para evitar que este tipo de infracciones se repitan.
Video; Canal N
TE PUEDE INTERESAR:
- Momento de la captura de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, en su escondite en Paraguay
- Ministro Jorge Montero dice que proyecto Conga “debe replantearse desde cero”
- Cayó “El Monstruo”: Capturan a Erick Moreno Hernández en Paraguay
- San Juan de Lurigancho: Ataque armado contra bus deja herido a niño de siete años
- Shakira y Beéle sorprenden bailando y video se viraliza en redes sociales
- Marcelo Tinelli confirma ruptura definitiva con Milett Figueroa: “Fueron años hermosos”
- Natale Amprimo: TC actuó bien al precisar límites a Fiscalía en investigación a Dina Boluarte