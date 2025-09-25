El imperio criminal de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, líder de “Los Injertos del Norte”, comenzó a desmoronarse tras una minuciosa labor de la Fiscalía y Policía Nacional que lograron seguir el rastro del “dinero sucio” y así exponer la red financiera que lo mantenía prófugo de la justicia.

Como se sabe, el último miércoles Erick Moreno Hernández, acusado de extorsión, sicariato y liderar la referida organización criminal, fue capturado en San Lorenzo (Paraguay), en un operativo conjunto de inteligencia entre la Policía de Perú, Paraguay, Brasil e Interpol.

Y es que el pasado sábado 15 de marzo, mientras 'El Monstruo’ celebraba en su lujosa casa de campo en Paraguay, convencido de que seguía al mando de “Los Injertos del Norte”, la policía ya tenía los ojos puestos sobre él.

Rodeado de lujos y en compañía de su círculo más cercano, Moreno disfrutaba de un concierto privado de Armonía 10, la misma agrupación que había sido víctima de un atentado ordenado por él.

Un informe de “Punto Final”, dio cuenta que inicialmente Erick Moreno disfrutaba la clandestinidad en una mansión de Paraguay, convencido de su poder y rodeado de lujos, la policía ya había puesto en marcha su caída. El punto de quiebre fue la captura de su contador, Gian Pierre Flórez Huánuco (“Nicolás”), en enero.

En su poder, las autoridades hallaron cuadernos y vouchers con detalles de cobros extorsivos y transferencias: por primera vez, se podía seguir el rastro del dinero ilícito e identificar a quienes lo manejaban.

Mujeres movían remesas

Detrás de los nombres y las cifras, emergió la estructura real: una red de mujeres que, disfrazadas de ciudadanas comunes, movían remesas, manejaban empresas fachada y administraban cuentas bancarias. Shirley Pajuelo Evangelista y Evelyn Vanessa Acosta figuraban entre las principales receptoras y redistribuidoras del dinero.

El rastro llevó a Claren Grace Bados Neyra, quien camuflaba fondos en rubros como belleza e inmobiliarias, y a su hermana Beverly, que transfería sumas desde Perú hacia Paraguay y Bolivia . Entre ambas, enviaron más de 487 mil soles al extranjero, según las autoridades.

La investigación avanzó con la captura de Jhon Falcón Pardave, permitiendo ubicar a Grace. El operativo final, realizado a las 5 a.m., terminó con la detención de Grace en Perú y desató el pánico en Moreno, que huyó de su refugio en Paraguay con ayuda de su pareja, Liseth Ruiz Cruz, dejando atrás solo una mansión vacía.

Según el dominical, las transferencias y movimientos bancarios revelaron una sorpresa: la madre de Moreno, Martina Esther Hernández, también recibía y enviaba dinero extorsivo a Brasil, Paraguay y Bolivia, siendo pieza clave como “cajera mayor” de la organización.

La captura de Liseth Ruiz Cruz en Bolivia -quien coordinaba extorsiones, protegía las finanzas y distribuía grandes sumas desde el extranjero- fue decisiva . Su extradición a Perú marcó el colapso definitivo del sistema financiero de “El Monstruo”. Así, Erick Moreno ya no tiene con facilidad su arma más poderosa: el dinero.

Ahora, tras ser atrapado en Paraguay, Erick Moreno negó estar implicado en los diversos delitos que se le atribuyen, como un homicidio en Brasil. Refirió que su identidad ha sido utilizada por otros criminales para ocultar sus propios actos delictivos en Perú.

“Lastimosamente en mi país existe la corrupción. Tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar”, indicó tras ser capturado.