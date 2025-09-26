La Contraloría General de la República ha recomendado al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anular dos contratos por un total de S/ 315 millones, destinados a la habilitación de la vía Trujillo–Huanchaco y a la construcción de un hospital en Virú.

Esta recomendación se basa en presuntas irregularidades detectadas durante los procesos de adjudicación.

Según una investigación del diario La República, ambos contratos fueron otorgados al Consorcio Vías Huanchaco, el cual habría sido favorecido indebidamente en los procesos de selección. Entre los aspectos más polémicos, destaca la inclusión en el consorcio de una empresa vinculada a una joven de 23 años, Lucero Coca, quien no tendría experiencia previa en obras públicas, lo que pone en duda la idoneidad del consorcio.

El informe de la Contraloría señala también que se habrían presentado documentos inexactos o falsos para acreditar experiencia técnica, situación que vulnera los principios de transparencia en la contratación estatal.

En el caso del hospital de Virú, se detectó que el consorcio recibió cinco puntos adicionales de manera irregular, lo que le habría dado una ventaja injusta frente a otros competidores.