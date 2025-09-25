La Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que existen pruebas sólidas que vinculan a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, con delitos de extorsión, sicariato y homicidio. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de más de 35 años de cárcel, informó el comandante general de la institución, Víctor Zanabria.

Zanabria precisó que no se le aplicará la reciente ley sobre criminalidad sistemática —que contempla cadena perpetua—, dado que sus crímenes fueron cometidos antes de la promulgación de la norma. Sin embargo, advirtió que si se descubren nuevos delitos posteriores, sí podría afrontarla.

Captura en Paraguay

El cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” fue arrestado en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, tras una operación coordinada entre la policía peruana y la paraguaya. Moreno llevaba cinco días oculto en una vivienda alquilada cuando fue ubicado y detenido la noche del miércoles.

El jefe policial reveló que este fue el tercer intento exitoso para capturarlo, luego de dos operaciones frustradas en Paraguay y otras dos en Brasil. “Ya lo teníamos cercado. Su caída era cuestión de tiempo”, señaló en TV Perú.

Estrategia y seguimiento

La PNP desplegó una estrategia integral para acorralarlo, que incluyó cortar su soporte emocional —familiares y parejas— y frenar el flujo de dinero que financiaba su estadía en el extranjero. Un seguimiento a una de sus parejas permitió descubrir pistas que confirmaron su paradero.

En paralelo, el Gobierno peruano había aprobado en Consejo de Ministros la orden de extradición, convencidos de que su captura era inminente.

Historial delictivo

Moreno ya había sido condenado en 2023 a 32 años de prisión por secuestro, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas. Además, el Mininter ofrecía S/ 1 millón de recompensa por información sobre su paradero.

Entre sus crímenes más recordados figuran el secuestro de la escolar Valeria Vásquez y de la joven Lucero Trujillo, ambos en Lima norte. También se le atribuye el secuestro de dos empresarios durante la pandemia, operativo en el que murió el brigadier William Ríos Cauti.

Natural de Ica y nacido en 1991, inició su carrera delictiva como mototaxista y se involucró en la venta ilegal de nichos en el cementerio Belaúnde de Comas. Posteriormente, lideró secuestros, extorsiones y asesinatos, consolidándose como uno de los delincuentes más buscados del país.

“La captura de El Monstruo no solo responde a un esfuerzo policial, sino también a la cooperación internacional con Paraguay y Brasil. Hoy, su historial criminal lo enfrenta a décadas de prisión”, concluyó Zanabria.

