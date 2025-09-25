Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la avenida Salaverry, a la altura del cruce con Juan Pablo Bermúdez, en Jesús María, dejó al menos cinco personas heridas y generó una intensa congestión vehicular en la zona.

Según informó el comandante Joel Ricaldi, jefe de la Tercera Brigada de Lima del Cuerpo de Bomberos, en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: una coaster de transporte público conocida como “Anconero”, una movilidad escolar y un auto particular.

Entre los heridos figuran dos menores de edad que fueron atendidos por una ambulancia de la municipalidad de Jesús María, además de tres adultos que recibieron atención de la unidad de rescate de los bomberos. Todos presentan contusiones múltiples, pero se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con testigos, la coaster habría pasado la luz roja a gran velocidad, impactando contra la movilidad escolar, que terminó colisionando con el auto conducido por un trabajador que se dirigía a su centro laboral. Sin embargo, el chofer del “Anconero” alegó que el vehículo sufrió un desperfecto en los frenos.

El conductor de la movilidad escolar resultó ileso, aunque manifestó dolor en un brazo. Sus hijas, que viajaban en la unidad, sufrieron golpes leves y crisis nerviosa.

Varias unidades de bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar para auxiliar a los heridos y restablecer el tránsito en esta concurrida vía de la capital, la cual permaneció restringida por varias horas.

