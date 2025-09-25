El Hospital Guillermo Almenara, uno de los principales establecimientos de EsSalud en Lima, atraviesa una seria crisis que impacta de manera directa en los pacientes, quienes tienen que esperar hasta 72 horas por una atención.

A ello se suma que los equipos médicos no funcionan, desabastecimiento de medicinas y la necesidad de alquilar sillas de ruedas fuera del hospital.

Estos problemas fueron detectados por la Contraloría General de la República en un operativo de control realizado recientemente. Según su vocero, Luis Castillo, la saturación de la infraestructura y la escasez de recursos explican en parte la situación: el área de emergencias recibe hasta 500 pacientes al día, cifra que sobrepasa con creces la capacidad instalada de camas.

Durante la inspección, se encontraron a numerosos adultos mayores en camillas o sillas improvisadas en los pasillos.

Los testimonios de los propios usuarios confirmaron el panorama. Uno de ellos no pudo ser evaluado porque el tomógrafo estaba averiado. La Contraloría precisó que tanto este como otros equipos de diagnóstico, incluido un aparato de rayos X, se encuentran inoperativos por falta de mantenimiento.

A ello se suma el déficit de medicinas. Durante la revisión de la farmacia se hallaron vacíos en el stock que obligan a los pacientes a postergar tratamientos.

La escasez de sillas de ruedas es otro reflejo de la precariedad. El número disponible no cubre la demanda, y muchos pacientes deben alquilar una fuera del hospital, pagando hasta S/8 por hora. Algunos aseguran haber pasado varios días enteros en esas condiciones, sin acceso a cama.

