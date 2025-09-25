Tras la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que se viene realizando gestiones en ese país para agilizar el traslado del líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ a Perú.

El titular del Mininter adelantó que el coronel José Manuel Cruz Chamba viajó a Paraguay para acelerar el traslado del detenido al Perú, donde deberá responder por múltiples delitos.

Carlos Malaver recordó que el proceso de extradición ya había sido aprobado en Consejo de Ministros, considerando que ‘El Monstruo’ se desplazaba de manera itinerante entre Paraguay y Brasil.

En declaraciones a RPP, indicó que el coronel Cruz Chamba realiza los trámites en Paraguay a fin de lograr el traslado “lo más pronto posible de este sujeto y que venga a responder por todos los delitos cometidos en agravio de la ciudadanía peruana”.

El ministro indicó que la captura de ‘El Monstruo’ se dio en el marco de un operativo conjunto de la policía de Paraguay y la Policía Nacional del Perú (PNP), tras varios meses de seguimiento.

Malaver destacó que la captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia que permitió seguir la “ruta del dinero”, medida facilitada por la nueva normativa de congelamiento de cuentas. Además, aseveró que la detención previa de 35 integrantes de su entorno debilitó la estructura delictiva y contribuyó a ubicarlo.

Carlos Malaver precisó que la identidad del delincuente tardó en confirmarse debido a que cambiaba constantemente de apariencia y utilizaba documentos falsos.

¿Extradición o expulsión de Erick Moreno?

Como se sabe, en agosto pasado el Ejecutivo decidió aprobar la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el fin de que cumpla en el Perú la condena impuesta en su contra por el delito de robo agravado.

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, indicó en Canal N que, como ya se aprobó la extradición, lo que corresponde es “solicitar la entrega de esta persona”; aunque refirió que lo más rápido sería una expulsión por parte de Paraguay . “Ya no durará días, sino horas (su entrega)”, aseguró.

No obstante, Santiváñez señaló que primero se coordinará con el Ministerio del Interior y la Cancillería.