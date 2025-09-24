Un operativo conjunto permitió retirar alrededor de 80 mil abejas de una vivienda en Jesús María, luego de que un enjambre atacara a una joven que trabajaba repartiendo volantes en la vía pública. El incidente, ocurrido el domingo por la tarde, dejó a la víctima con más de 200 picaduras en el rostro y diversas partes del cuerpo.

La emergencia se desató mientras la joven, contratada por una inmobiliaria y desplazándose sobre zancos, desarrollaba sus labores en una de las calles del distrito. De forma repentina, un enjambre salió de una vivienda cercana y la atacó, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

La rápida acción de serenazgo, personal municipal y residentes permitió auxiliarla en los primeros minutos y trasladarla de inmediato al Hospital Loayza, donde ingresó con diagnóstico de heridas graves producto de las picaduras.

Tras el hecho, la Policía Nacional, especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y un apicultor iniciaron un operativo de extracción de colmenas, según Infobae.

El procedimiento fue liderado por la Dirección Ambiental de la PNP e incluyó la utilización de humo para controlar a los insectos antes de manipular los panales. Estos fueron retirados cuidadosamente, colocados en contenedores especiales y transportados en un vehículo hasta un refugio temporal en Puente Piedra.

De acuerdo con lo informado, las abejas permanecerán en ese lugar mientras se coordina su traslado definitivo a zonas rurales del norte de Lima, donde podrán continuar su función ecológica sin representar un riesgo para la población urbana.

El apicultor Alfredo Santiago precisó que cada una de las colmenas retiradas albergaba aproximadamente 40 mil ejemplares, lo que demandó la participación de personal experimentado y con equipos de protección adecuados.

Las autoridades señalaron que la presencia de los paneles en la vivienda respondía a una práctica familiar de la propietaria, aunque recordaron que la crianza de abejas en zonas residenciales no está permitida.