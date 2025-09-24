Un estallido dentro de una licorería en Ate dejó un hombre herido y provocó un incendio que consumió por completo el local durante la madrugada de este miércoles. Según informó América Noticias, el hecho ocurrió alrededor de las 2:17 a. m. en la cuadra 3 de la avenida Urubamba, zona comercial que ya se encontraba cerrada a excepción de este establecimiento.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que el comerciante salió disparado varios metros hacia la berma central por la onda expansiva. Aunque logró ponerse de pie, se le observó tambaleando y con visibles signos de dolor mientras vecinos salían alarmados por el estruendo.

Vecinos afectados y rápida respuesta

De inmediato, los residentes de la zona alertaron a los bomberos cuando las llamas comenzaron a extenderse dentro del negocio. En pocos minutos, el fuego destruyó por completo mobiliario, botellas y cajas de cerveza. El impacto también alcanzó viviendas cercanas, dejando ventanas rotas y puertas dañadas. “Mi puerta se ha doblado, ahora quién me paga eso”, reclamó un vecino.

Tres unidades de bomberos acudieron al lugar para sofocar el siniestro, mientras agentes de la comisaría de Salamanca iniciaron las primeras diligencias.

Posible causa de la explosión

Según la versión preliminar, la emergencia se habría originado por la fuga de un balón de gas dentro del local. El estallido expulsó violentamente al comerciante hacia la vía pública, incluso con su ropa en llamas. Testigos señalaron que el hombre quedó inconsciente por algunos segundos antes de ser auxiliado por los vecinos. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó que presenta quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo.

La víctima permanece bajo observación médica, mientras las autoridades evalúan los daños materiales y avanzan con la investigación para determinar responsabilidades.