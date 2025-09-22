Un incidente alarmante ocurrió la tarde del domingo en el distrito de Jesús María, cuando una mujer que se encontraba realizando labores de promoción en la vía pública fue atacada por un enjambre de abejas.

La joven, que repartía volantes para una inmobiliaria, terminó con el rostro enrojecido y múltiples picaduras, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con los testimonios, la víctima trabajaba sobre zancos en plena calle cuando fue sorprendida por los insectos. “La señorita estaba con zancos repartiendo volantes, en este ínterin es que un panal de abejas la ataca y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Su rostro estaba totalmente rojo”, relató una testigo a Latina Noticias.

Vecinos de la zona captaron imágenes del dramático momento en que la mujer, cubierta de abejas en el cabello, gritaba desesperadamente en busca de ayuda.

En las grabaciones se observa que al menos tres trabajadores de la empresa inmobiliaria observaron la situación desde sus oficinas, pero optaron por cerrar la puerta, lo que dejó a la joven sin auxilio inmediato.

Finalmente, miembros del serenazgo y algunos transeúntes intervinieron para apartar a los insectos y trasladar a la víctima a un establecimiento médico. Aunque no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones, testigos aseguraron que presentaba múltiples picaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

Las primeras indagaciones señalan que el ataque habría sido provocado por la alteración de un panal perteneciente a un criadero cercano. Según versiones preliminares, las labores de limpieza en la zona habrían generado la reacción violenta de los insectos.