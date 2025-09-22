El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima volvió a operar con normalidad luego de las demoras registradas durante la mañana de este lunes 22 de setiembre, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la entidad agradeció la paciencia de los pasajeros y expresó sus disculpas por los inconvenientes generados.

#ATUInforma | El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ya se restableció y viene operando con normalidad en su recorrido habitual. Agradecemos la comprensión de los usuarios y lamentamos los inconvenientes ocasionados. https://t.co/qSQSk0hugQ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 22, 2025

Las dificultades se presentaron en plena hora punta, lo que provocó malestar entre los pasajeros que se dirigían a sus centros de trabajo o estudios.

La ATU explicó que su personal técnico se encontraba trabajando en el restablecimiento de la frecuencia de los trenes, con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

Paralelamente, usuarios compartieron en redes sociales imágenes y videos que daban cuenta de largas colas y demoras en la estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, donde se concentraron las mayores aglomeraciones.

El episodio ocurre pocos días después de un incidente similar. El pasado 18 de setiembre, la concesionaria de la Línea 1 reportó retrasos de hasta seis minutos en el paso de las unidades, lo que ocasionó congestión en estaciones como Villa El Salvador y nuevamente en San Juan de Lurigancho.