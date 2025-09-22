La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este lunes 22 de setiembre que la Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio, lo que ocasionó extensas colas y prolongadas esperas en horas de la mañana.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los pasajeros llegaron a esperar hasta dos horas en la estación Bayóvar, ubicada en San Juan de Lurigancho. Imágenes difundidas en redes sociales y enviadas a Canal N mostraron vagones detenidos y cientos de personas aguardando el restablecimiento de las operaciones.

En un comunicado, la ATU indicó que “se viene trabajando para normalizar la situación” y ofreció disculpas por los inconvenientes generados. No obstante, la entidad no precisó las causas de la paralización ni estableció un plazo para que el servicio recupere su frecuencia habitual.

#ATUInforma | Se presentan demoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima. Se viene trabajando para normalizar la situación. Lamentamos los inconvenientes. pic.twitter.com/ew7xZGBW2z — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 22, 2025

El malestar de los usuarios se acentuó por la falta de información clara. Pasajeros denunciaron que, además de la espera prolongada, no se brindaron explicaciones sobre los motivos de la interrupción.

La estación Bayóvar es uno de los puntos con mayor afluencia de la Línea 1, al conectar a miles de residentes del distrito más poblado de Lima Metropolitana con otras zonas de la ciudad. La suspensión parcial del servicio impactó directamente en trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen de este sistema de transporte en hora punta.

Este incidente ocurre apenas cuatro días después de un retraso similar registrado el 18 de setiembre, cuando se reportaron intervalos de hasta seis minutos por fallas técnicas. En esa ocasión, los voceros de la concesionaria recomendaron a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación mientras se regularizaba el servicio.

Paralelamente, en redes sociales se difundieron videos grabados por pasajeros en la estación Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.