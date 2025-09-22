El Poder Judicial dispuso la reapertura del Mercado N°1 de Surquillo, clausurado hace más de un año debido a deficiencias estructurales que representaban un riesgo para vendedores y compradores.

La medida incluye que los comerciantes retomen sus puestos de trabajo, mientras la Municipalidad de Surquillo debe ejecutar las reparaciones necesarias en el establecimiento.

La decisión fue emitida por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima y contradice un fallo previo que respaldaba la clausura del centro de abastos. De acuerdo con la resolución, el municipio tiene un plazo de tres días para dar cumplimiento a la orden judicial.

El cierre del mercado respondió a serias fallas detectadas en sus instalaciones. Entre ellas, se identificaron pasillos angostos y cableado eléctrico expuesto dentro de tuberías no adecuadas, condiciones que ponían en peligro la seguridad de comerciantes y usuarios.

Si bien estas deficiencias persisten, el juzgado priorizó la continuidad laboral de los vendedores, estableciendo que se les devuelva el acceso a sus puestos de trabajo durante el proceso de mejoras en la infraestructura.

La alcaldesa de Surquillo, Giulianna Loayza, manifestó que la comuna acatará las decisiones del Poder Judicial, aunque precisó que todavía no han recibido una notificación formal sobre la nueva resolución. Además, informó que la comuna lanzó una licitación pública el 15 de septiembre para ejecutar las obras de rehabilitación del inmueble, el cual cuenta con tres niveles y un área aproximada de tres mil metros cuadrados.

No obstante, aún no se ha precisado si estas intervenciones podrán desarrollarse de manera paralela a la reapertura del mercado, como ha establecido la disposición judicial.

En cuanto a los comerciantes, las opiniones permanecen divididas. Un grupo considera que el centro de abastos debería mantenerse cerrado hasta que se culminen las obras, mientras otros demandan su apertura inmediata para poder reactivar sus negocios y asegurar el sustento de sus familias.

En los próximos días, será la Municipalidad de Surquillo la encargada de definir cómo se implementará la resolución judicial y bajo qué condiciones se reanudarán las actividades en el histórico Mercado N°1.