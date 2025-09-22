Un mototaxista fue asesinado de tres disparos dentro de su vehículo en el distrito de Comas, pese a que la asociación a la que pertenecía paga cupos extorsivos. La víctima fue identificada como Jesús Paredes Salvador, de 66 años, integrante de la asociación Santa Rosa.

El crimen ocurrió en el kilómetro 11 de la avenida Túpac Amaru. Cámaras de seguridad registraron el ataque, que dejó al conductor sin vida de manera instantánea. Vecinos de la zona, alarmados por los balazos, hallaron el cuerpo dentro del mototaxi, informó América Noticias.

Peritos de Criminalística recogieron tres casquillos de bala en la escena. Hasta ahora, no se ha identificado a los autores, pero las autoridades revisan las imágenes de videovigilancia como parte de la investigación.

Fotos:@photo.gec

Fotos:@photo.gec

De acuerdo con testimonios recogidos fuera de cámaras, la asociación Santa Rosa paga 25 soles semanales a bandas delictivas. No obstante, la Policía no descarta que el crimen esté vinculado a otra organización que también pretende cobrar por “protección”.

La División de Investigación Criminal (Depincri) de Comas maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas entre grupos rivales que disputan el control de la zona.

La familia de Paredes optó por no brindar declaraciones a la prensa, mientras que sus compañeros lo describieron como un hombre tranquilo y trabajador. Pese al temor, afirmaron que continuarán desempeñándose en las calles.

Fotos:@photo.gec

Fotos:@photo.gec